- La un deceniu dupa ce a fost ucis in Pakistan de forțele speciale americane, Osama bin Laden, fondatorul și liderul organizației Al-Qaeda, considerata de mulți cea mai importanta rețea terorista din lume,...

- „Cred ca prezența noastra in Afganistan s-a incheiat. A venit momentul sa incheiem prezenta militara americana in Afganistan. A venit momentul sa aducem trupele acasa. Vom incepe retragerea pe 1 mai, in coordonare deplina cu partenerii si aliatii nostri. Le sunt recunoscator profund aliatilor care…

- Președintele SUA, Joe Biden, a decis ca trupele americane sa ramana in Afganistan dincolo de data de 1 mai prevazuta intr-un acord cu talibanii, a anuntat marti un oficial al administrației prezidențiale, citat de AFP si DPA, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, soldații americani vor pleca „fara…

- Polițiștii de frontiera din punctul de trecere Cahul au dejucat planurile unui moldovean, aflat in strainatate, de a conduce patru categorii de mijloace de transport. Permisul de conducere cu semne vizibile de falsificare a fost depistat intr-un plic sigilat, transmis conducatorului auto pentru a-l…

- Serviciile britanice de inteligența avertizeaza ca Al Qaida ar putea pune la cale noi atacuri teroriste, avind in vedere ca gruparea extremista și-a schimbat liderul, scrie paranteze.md. Egipteanul Saif al-Adel ar fi preluat conducerea organizatiei. Supranumit „Sabia razbunarii”, noul șef al gruparii…

- Am putea asista la o intensificare a atacurilor comise de Al Qaida, din cauza noului lider al gruparii. Avertismentul vine de la serviciile britanice de informații, care spun ca egipteanul Saif al-Adel ar fi preluat conducerea organizatiei.

- Ancheta declanșata la mijlocul anului trecut de procurori la Spitalul Județean din Suceava a scos la iveala ca nerespectarea masurilor de protecție de catre fosta conducere a unitații medicale a dus la moartea...