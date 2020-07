La Washington, portul măştii devine obligatoriu `când pleci de-acasă` Primarul Washingtonului, Muriel Bowser, a inasprit miercuri regulile privind portul mastii in capitala americana ordonand rezidentilor acesteia sa isi acopere fata imediat ce au iesit din locuinta, noteaza AFP preluat de agerpres. "Oamenii trebuie sa poarte masca atunci cand isi parasesc locuinta daca este probabil sa intre in contact cu cineva mai mult de un scurt moment", a explicat primarul democrat al Washingtonului, care a anuntat aceasta masura impreuna cu sloganul "E simplu, cand pleci de-acasa, trebuie sa porti masca".



"Trebuie sa purtati masca pentru ca nu stiti daca veti…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

