Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, a anunțat vineri ca in cele doua saptamani de la invadarea Ucrainei, peste 2,5 milioane de oameni au fugit de teama bombardamentelor din țara.The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.We also…

- Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, a anunțat vineri ca in cele doua saptamani de la invadarea Ucrainei, peste 2,5 milioane de oameni au fugit de teama bombardamentelor din țara.The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.We also…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut sambata, 5 martie 2022, declarații de presa la finalul vizitei la tabara mobila pentru refugiați de la Siret, județul Suceava. Iata ce a declarat președintele Romaniei la vizita recent incheiata: „ Buna ziua! Am venit astazi aici sa vad cum este organizata…

- Principalele tari spre care se indreapta refugiatii ucraineni sunt Polonia, Ungaria, Republica Moldova, Romania si Slovacia.Potrivit sursei citate, in Polonia au trecut deja 281.000 de refugiati ucraineni. Numai duminica au intrat pe teritoriul polonez 100.000 de persoane dinspre Ucraina.Ungaria a primit…

- ”Este vorba de cele mai dure sanctiuni care s-au vazut vreodata” Vasile Dîncu în studioul Radio România Actualitați Foto: Arhiva/Alexandru Dolea. Probleme la zi - Interventie telefonica a ministrului apararii Vasile Dîncu RADIO ROMÂNIA…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, marți, ca Romania este pregatita sa primeasca peste jumatate de million de refugiați ucraineni in cazul in care situația din țara vecina se deterioreaza. Vasile Dincu a precizat, intr-o declarație de presa, ca nu se așteapta insa ca un numar atat de mare…

- Alte 3 024 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 213 cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 16 sint asociate cu contact in afara țarii: 3-Ucraina, 3-Italia, 2-Rusia, 2-Franța, 2-Marea Britanie, 1-Grecia, 1-Polonia, 1-Romania,…

- In primul an de președinție, Maia Sandu a efectuat vizite in 18 raioane ale țarii in mai multe localitați, iar alte 14 in strainatate, intre care Ucraina, Belgia, Franța, Germania, Italia, Polonia, Georgia, SUA, Austria, Romania. In comparație, la fel in primul an de președinție, fostul șef…