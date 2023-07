La Vilnius, NATO a deschis talcioc De departe, vedeta numarul 1 – “accros the nations” – de la summitul NATO de la Vilnius a fost Regep Erdogan. Ce va primi Ucraina? Nu repetați „marele compromis de la București,” avertizeaza un fost oficial. Daca aliații au cumparat timp de inarmare pentru Ucraina, țara pe care o vor primi in NATO altadata, liderul de la Ankara a targuit intrarea Suediei in alianța. S-a oferit sa nu-și exprime dreptul de veto in defavoarea țarii nordice, in schimbul reluarii negocierilor pentru integrarea Turciei in Uniunea Europeana! Olaf Scholz a zis “sind nicht zusammen.”Fiecare zi de susținere a Ucrainei ii… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

