- Lotul de canotaj al Romaniei, din care fac parte mai multi sportivi legitimati la clubul din Calarasi, a obtinut 7 medalii la Regata Internationala „D'Inverno sul Po”. 3 de aur, 3 de argint si una de bronz.

- Codul rosu de viscol care a afectat sud-estul tarii a facut doar pagube materiale in municipiul Calarasi. 17 arbori au fost doborati de vant, 9 acoperisuri smulse care au avariat 12 autoturisme. Din fericire, nu s-au inregistrat victime.

- In anul 2019, numarul total de apeluri la 112 care au necesitat interventia politistilor a fost in judetul Calarasi de 16.038, 4.869 de interventii in mediul urban, din care in 98% s-a actionat in mai putin de 10 minute, si 11.169 de interventii in mediul rural, din care in 66% s-a actionat in mai…

- Complexul hotelier Podul 4 din Calarasi s-a facut scrum duminica dimineata, cand un incendiu devastator a izbucnit pe malul Borcei. Peste 40 de pompieri, zeci de echipaje de la Ambulanta s-au mobilizat la fata locului. Din fericire, focul nu a facut victime omonesti.

- Numarul cantinelor sociale licentiate la data de 27 ianuarie 2020 era de 127, peste jumatate fiind private, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Din totalul cantinelor sociale licentiate, 59 erau publice si 68 private. Printre acestea se regaseste si cantina sociala…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica, la Calarasi, ca structura politicii romanesti arata clar ca exista PSD, pe partea stanga, si PNL, pe dreapta, iar ”la USR vedem fiecare ca, incet-incet, acea flacara de imaculati incepe sa se stinga”.

- Cel mai mare proiect al administratiei locale din Calarasi va fi parafat luni, 2 decembrie. Este vorba despre o finantare europeana de 9,35 milioane de euro pentru modernizarea celei mai importante artere de circulatie din oras.

- Un numar de 236 de sesizari privind contraventii sau infractiuni electorale s-au inregistrat in turul doi al alegerilor prezidentiale, insa aproape jumatate dintre acestea nu s-au confirmat in urma verificarilor efectuate de politisti, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor…