«La vie en rose» cu deputata Barcari Pentru aceia dintre dumneavoastra care nu o recunosc, precizam ca doamna din imagine este deputatul PNL de Ialomița, Luminița Barcari. Instantaneul ne-a parvenit prin bunavoința unui coleg de Camera al domniei sale, surprins ca și noi ulterior de explozia de roz pe care aceasta o afișeaza. Pentru ca inca nu știm daca a invațat sa calculeze «5 la puterea 0» și ne-am luat adio de la cabinetele medicale din școli pe care le-a promis in campanie, am vrut sa aflam macar ce reprezinta aceasta declarație politica de culoare a doamnei deputat. Ei, bine, specialistul in probleme de moda al redacției, instruit… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

