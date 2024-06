La Vaslui, Poliția Locală e mai tare decât Poliția Națională ORGANIGRAMA… Poliția Locala din Vaslui profita din plin de numarul fictiv de cetațeni domiciliați pe raza municipiului reședința de județ, stabilindu-și o organigrama demna de marile orașe ale țarii. Incepand de azi, aceasta instituție va funcționa cu opt Servicii și nu mai puțin de 27 de Compartimente, noul stat de funcții prevazand un numar de […] Articolul La Vaslui, Poliția Locala e mai tare decat Poliția Naționala apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

