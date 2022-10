Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect in valoare de doua milioane de euro a fost pierdut de orasul Roznov, judetul Neamt, deoarece in consiliul local s-au format aliante politice extrem de toxice, dupa cum sustine primarul. Neavand majoritate in legislativ, proiectele initiate de acesta sunt respinse de alesii din opozitie. Asa…

- Vaduva lui Kobe Bryant va primi 16 milioane de dolari (13,6 milioane de lire sterline) drept daune-interese in urma scurgerii unor fotografii detaliate ale prabușirii elicopterului in care și-au pierdut viața starul baschetului american și fiica sa in 2020, noteaza BBC. Vanessa Bryant, in varsta de…

- SCUMPI, DAR CU ȘTAIF… Locuitorii municipiului Vaslui sunt invitați, din nou, la distracție, la sfarșitul acestei saptamani, in compania programului pregatit de administrația locala. Competiții sportive, lansari de carte, dar mai ales spectacole de muzica ușoara și populara, toate fac parte din programul…

- VIZIUNI DIFERITE… Autoritațile vasluiene nu știu sa profite absolut deloc de pe urma evenimentelor organizate, an de an, pe bugete uriașe, așa cum, spre exemplu, se intampla in alte județe. In timp ce in Cluj-Napoca, festivalul Untold aduce zeci de milioane de euro in oraș, la Vaslui, festivalurile…

- IN VIZOR… Agenția Naționala de Integritate (ANI) a anunțat, luni, ca a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala și fiscala in cazul a șapte aleși locali, dintre care unul din județul Vaslui. Este vorba despre Ionuț…

- Ambel Heard este nevoita sa-i plateasca o datorie de 8 milioane de dolari fostului ei soț, Johnny Depp, insa caștigurile ei au scazut considerabil in ultima perioada. Astfel, actrița s-a vazut nevoita sa iși vanda locuința din Yucca Valley, din deșertul California, pentru 1.05 milioane de dolari, profitul…

- Consiliul Judetean Galati a semnat luni, 1 august, un contract cu fonduri europene pentru sistemul sanitar, in valoare de aproape 7 milioane de euro. Este vorba despre decontarea sumelor cheltuite in perioada pandemiei cu materiale de protectie, dezinfectanti si echipamente medicale. In perioada pandemiei,…

- Linda Evangelista (57 de ani) a ajuns la o ințelegere in procesul de 50 de milioane de dolari impotriva companiei Zeltiq Aesthetics, care deține procedura de criolipoliza numita CoolSculpting, ce i-a distrus viața fostului manechin. In 2016, ea a dezvoltat un efect secundar rar, ramanand desfigurata,…