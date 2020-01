Stiri pe aceeasi tema

- Peste 230 de presupusi membri ai gangului MS-13, o organizatie criminala de origine hispanica, au fost arestati la New York, Baltimore si in El Salvador intr-una dintre cele mai ample operatiuni impotriva gruparii, au anuntat autoritatile de la New York, relateaza AFP, citata de NEWS.ro.Aceasta…

- Cantareata Lana del Rey a confirmat ca are o relație cu SeanLarkin, un fost politist devenit celebru pe rețelele de socializare datorita fotografiilorsale din sala de forța. Lana del Rey a postat pe Instagram o fotografie in careapare alaturi de Larkin, confirmand astfel zvonurile care circulau in presaamericana…

- Ariana Grande, in varsta de 26 de ani este admirata nu doar pentru talentul ei, ci și pentru parul lung ca al lui Rapunzel. Dar se pare ca acesta nu este parul natural al artistei, ci sunt doar extensii. Acum, cantareața le-a aratat fanilor de pe Instagram cum arata de fapt parul ei. Și mulți au ramas…

- Actrița americana Laurel Griggs, care a avut peste o mie de apariții in reprezentații pe Broadway, New York, și a participat de doua ori la emisiunea NBC "Saturday Night Live", a murit la varsta de 13 ani, in urma unor complicații provocate de astmul de care suferea, potrivit cnn.com, scrie Mediafax.Informația…

- Potrivit Institutului Național de Statistica, s-a inregistrat un minus de 1.339 de persoane, fata de datele din aceeasi luna din 2018, cand se inregistrase un declin de 2.471 de persoane. In perioada analizata, numarul nascutilor-vii a fost mai mare cu 880, in timp ce numarul persoanelor care…

- Patrick-Louis Vuitton, stra-stranepotul fondatorului brandului de moda de lux, a murit la varsta de 68 de ani, a anunțat compania pe contul oficial de pe rețeaua de socializare online Instagram, potrivit contactmusic.com, potrivit Mediafax."Anunțam cu adanca tristețe decesul lui Patrick-Louis…

- Miranda Kerr, mama pentru a treia oara! Miranda Kerr este de trei ori mamica. Supermodelul in varsta de 36 de ani si sotul ei, Evan Spiegel, cofondator al Snapchat, au devenit recent parintii micutului Miles si sunt fericiti peste masura. Cei doi mai au impreuna un baiatel, Hart, in varsta de un an…