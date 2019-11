Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați din Iași, in varsta de 34, respectiv 37 de ani au primit o noua șansa la viața, dupa ce le-a fost transplantat cate un rinichi. Donatorul este o femeie, in varsta de 44 de ani, aflata in moarte cerebrala.

- Suceava este judetul in care media de varsta a locuitorilor este printre cele mai scazute din Romania. Potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica, media de varsta a locuitorilor judetului este de 38,47 de ani, in fata noastra situandu-se doar cateva judete, respectiv Iasi, cu ...

- Peste 220.000 de persoane au trecut prin curtea Catedralei Mitropolitane din Iași pana marți seara ca sa se inchine la racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva. Credincioșii au putut anul acesta sa se roage și la moaștele Sfantului Spiridon, aduse special din Corfu pentru hramul de la Iași, anunța…

- Una dintre cele patru victime ale accidentului din Baltești, Iași, era cadru didactic, iar moartea sa a indoliat elevi și colegi deopotriva. Manuela Danilcenco avea 52 de ani și a murit in mașina in care se afla impreuna cu soțul, fiul lor de 23 de ani și iubita acestuia.

- O profesoara de tehnologie din Capitala a semanat groaza printre elevi, parinti si colegi de breasla! Parintiii acuza dascalul de rele tratamente aplicate copiilor, ba mai mult se pare ca femeia le-ar fi declarat razboi total "tiganilor, ungurilor și arabilor".

- Medicii ieseni au prelevat ambii rinichi ai unui barbat de 76 de ani, aflat in moarte cerebrala, care a devenit astfel cel mai in varsta donator din zona Modovei. Cei doi rinichi au fost transplantati la Spitalul Clinic C. I. Parhon unei femei de 62 de ani si unui barbat de 54. Operatia de prelevare…

- Padurarul in varsta de 50 de ani care a fost gasit mort intr-o padure din Șirețel, din județul Iași, a fost omorat de un minor. Principalul suspect a fost reținut astazi de polițiști. El se numește Neculai G. și are doar 17 ani, a anunțat bzi.ro. Tanarul este acuzat ca i-a luat viața padurarului Radu…

- Oamenii de stiinta sustin ca batranețea este indusa de mintea noastra, deci exista o legatura considerabila intre nivelul de inteligenta al unei persoane si modul in care acesta se raporteaza la imbatranire. In opinia cunoscutului psiholog Angela Nuțu, exista un cliseu care spune ca varsta noastra este…