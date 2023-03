Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța noile prețuri ale carburanților pentru vineri, 24 martie. Prețul benzinei nu s-a modificat, iar motorina se ieftinește cu 9 bani. Astfel, maine, pentru un litru de benzina, șoferii vor scoate din buzunar 24,52 de lei, iar pentru unul…

- Sarbatoare de Pași din acest an se anunța mai scumpa ca niciodata, dupa ce prețurile alimentelor au crescut alarmant. Dupa ce prețul mielului tradițional a crescut, romanii trebuie sa afle cat sunt nevoiți sa plateasca pentru un cozonac, daca vor sa il aiba pe masa.

- Cat va costa Mielul de Paști la Botoșani. Cu cat va fi mai mare prețul fața de anul trecut Crescatorii de oi din zona județului Botoșani, estimeaza ca un kilogram de carne de miel va costa in acest an cu aproximativ 15% mai mult decat anul trecut, prețul incercand sa țina ritmul cu inflația, scumpirile…

- PRETUL LA VITEI! Crescatorii de vaci din mai multe județe din Romania spun cu cat reușesc sa vanda in aceasta perioada kilogramul de vițel in viu și kilogramul de carcasa de vițel. Pe un grup de profil Facebook, la postarea crescatorului de bovine Daniel Cristea din Maramureș, cunoscut in mediul online…

- Vești proaste pentru șoferi! Prețul carburanților a crescut alarmant din nou in Romania. Cat costa astazi 1 litru de benzina sau motorina la noi in țara. Conducatorii auto vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din portofele pentru alimentarea autorismelor.

- Daca romanii au inceput anul cu optimism, acum prețurile la pompa au inceput, din nou, sa explodeze.In Capitala, de exemplu, prețul unui litru de benzina costa intre 6,43 și 6,54 lei, in timp ce un litru de motorina standard ajunge sa coste pana la 7 lei și 71 de bani.Iar printre cele mai scumpe benzinarii…

- Prețul carburanților din Romania a crescut iar. Ultimele scumpiri i-au facut pe romani sa fie mult mai atenți la tot ceea ce consuma, fiind o prroblema majora in toata țara. Care este prețul de astazi la benzina și motorina.

- Filarmonica Pitești pune in vanzare, luni, 9 ianuarie, de la ora 8, la sediul din Calea București nr. 2, abonamentele pentru perioada 12 ianuarie – 22 iunie 2023 și, in premiera, abonamentul anual ianuarie-decembrie 2023, dupa cum ne informeaza managerul Gabriel Nița. Pretul unui abonament este 700…