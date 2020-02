La USR Galaţi a început votarea Intr-un exercitiu de ”democratie functionala”, filiala municipala USR Galati este in plin proces electoral in desemnarea candidatului pentru cursa interna din cadrul Aliantei USR-PLUS la Primaria municipiului Galati, cat si a candidatiilor pentru Consiliul Local al muncipiului. ”Intr-o democratie functionala puterea membrilor este exprimata prin vot, dorind astfel ca desemnarea candidatilor alesi sa devina cu adevarat reprezentativa pentru filiala USR Galati. In acest sens, membrii USR Galati sunt asteptati la urne pana marti seara sa isi exprime vointa cu privire la cei care ii vor reprezenta,… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol si foto: monitoruldegalati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos, presedintele PLUS si propunerea Aliantei USR-PLUS pentru functia de prim-ministru, se arata deranjat de faptul ca desemnarea premierului si alegerile anticipate tind sa fie tratate intr-o maniera neserioasa prin propunerea facuta miercuri seara de Klaus Iohannis. Ciolos sustine din…

- Candidatul aliantei USR-PLUS la Primaria Capitalei va fi anuntat in urmatoarele doua saptamani, declara la RFI presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna. El anticipeaza ca va exista ”o metoda probabil mixta intre sondaj si alegeri primare”, pentru desemnarea candidatului.Reprezentantul USR…

- COMUNICAT DE PRESA In urma evenimentelor legate de votarea bugetului Turzii, Partidul Oamenilor Liberi dorește sa faca anumite precizari in ceea ce privește situația creata. Primaria municipiului Turda a emis spre

- Liderii PNL iși bazeaza strategia pentru alegerile locale la primaria Iași pe actualul primar, Mihai Chirica. Sondajele interne comandate de liberali il arata pe fostul vicepreședinte al PSD drept imposibil de invins de oricare alt candidat, au declarat pentru Digi24.ro surse din conducerea partidului.…

- Primarul Gabriel Mutu a anuntat ca a fost validat candidat pentru un nou mandat de edil al sectorului 6 in cadrul conferintei PSD sector 6."In cadrul conferintei extraordinare a PSD sector 6 de ieri, am primit sustinerea pentru un nou mandat la Primaria sectorului 6, in sensul ca am fost propus…

- Filiala PLUS Sector 1 a desemnat-o, joi, pe avocata Diana Buzoianu, de doar 25 de ani, drept candidata partidului pentru Primaria Sectorului 1, potrivit unui comunicat de presa. Diana Buzoianu va concura cu Clotilde Armand pentru postura de candidat al Alianței USR-PLUS, anunța g4media.ro.Diana…

- Și-a constituit prima filiala din strainatate in Anglia, la Wolverhampton. „Aurul Romaniei sunt oamenii: cei dintre granițele ei și cei plecați in exil economic. A venit vremea ca acest AUR sa iasa singur la suprafața, daca partidele perindate la putere nu vor sa il scoata. Veniți acasa, pentru a ne…

- Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) este partidul Diasporei care și-a constituit prima filiala în Marea Britanie, la Wolverhampton, potrivit Mediafax.„Aurul României sunt oamenii: cei dintre granițele ei și cei plecați în exil economic. A venit vremea ca acest AUR…