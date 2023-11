La Universitatea Politehnica a fost inaugurat Centrul de Artă și Tehnologie pentru Colaborarea cu Japonia JUTSU Ieri, la Biblioteca UPT a avut loc ceremonia de inaugurare a Centrului de Arta și Tehnologie pentru Colaborarea cu Japonia JUTSU, eveniment la care a luat parte și Excelența Sa Hiroshi Ueda, ambasadorul Japoniei in Romania,. Festivitatea se inscrie intr-un adevarat festival al culturii japoneze la Universitatea Politehnica Timișoara, in aceasta toamna, ce include, pe […] Articolul La Universitatea Politehnica a fost inaugurat Centrul de Arta și Tehnologie pentru Colaborarea cu Japonia JUTSU a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

