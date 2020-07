La un proces era martora o batranica La un proces era martora o batranica. Sprijinita in baston, bunicuța se aseaza emotionata pe scaun, cauta in geanta, isi scoate o batista pe care o plimba dintr-o mana in alta. Procurorul de caz, ca sa n-o intimideze, o ia cu blandete: – D-na Ionescu! Ma cunoasteti? Va mai aduceti aminte de mine? Am locuit pe aceeasi strada! Bunicuta se uita cu atentie la el si zice: – Da, da! Cum sa nu… Te stiu, sigur ca te stiu, de mic erai un neispravit si un mincinos. Iti inseli nevasta, … urat din partea ta! … ai copii mari si nu te lasi de prostii! In sala rumoare, chicoteli, lumea isi da coate…Stupefiat,… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masina romanilor a fost blocata in trafic de alte doua autoturisme. Atacatorii au navalit spre masina cetatenilor romani, au deschis portierele si i-au atacat cu cutitele pe cei doi care ocupau scaunele din fata. Soferul roman, in varsta de 39 de ani, a incercat sa scape si a lovit de mai multe ori…

- Marius Aurelian Fleancu, ofiter de politie judiciara in cadrul IGPR, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi cerut de la un om de afaceri suma de 1,1 milioane de euro, transmite Agerpres.Procurorii DNA au dispus trimiterea in…

- Cei doi barbați din cartierul Poșta, Buzau care nu au respectat prevederile ordonanțelor militare in ziua de Paște și au raspandit coronavirusul in randul familiei și vecinilor, sunt puși sub acuzare de polițiști. Referatul a ajuns pe masa procurorilor, scrie Știri de Buzau.Este vorba despre barbatul…

- Parchetul rus a cerut luni o pedeapsa de 18 ani de detentie pentru Paul Whelan, un fost puscas marin americano-britanic judecat pentru spionaj si care da asigurari ca este nevinovat si ca i s-a intins o capcana, a anuntat luni avocatul sau, citat de AFP.Procurorul "a cerut sa fie declarat…

- DNA a deschis 33 de dosare penale pentru achiziții publice de echipamente medicale in perioada starii de urgența, potrivit șefului instituției, procurorul Crin Bologa. „Exista oameni și companii care au ințeles sa profite de pe urma acestei pandemii”, a afirmat Bologa intr-o conferința de presa. El…

- Arestarea in apropiere de Paris a lui Felicien Kabuga, considerat ''finantatorul'' genocidului rwandez din 1994 soldat cu 800.000 de morti, aminteste faptul ca toti cei suspectati de participare la acel genocid vor trebui sa dea socoteala in fata justitiei, a declarat sambata procurorul…

- Procurorul sef european, Laura Codruta Kovesi, a declarat, marti, ca decizia CEDO privind revocarea sa din functia de procuror-sef al DNA nu ar trebui sa ramana fara efect, adaugand ca CCR ar trebui sa se pronunte "pe principii" si nu cu privire la o persoana. "Aceasta hotarare nu poate sa ramana fara…