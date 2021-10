Stiri pe aceeasi tema

- Ei au postat o imagine cu stema clubului modovean - o stea de serif american - pe care au pus, intr-o rana, coroana de pe emblema clubului din Madrid. Ulterior, postarea a fost ștearsa, transmite Stirileprotv.ro. Sheriff Tiraspol a reusit o noua surpriza, uriasa de data aceasta, in actuala…

- Marți, 28 septembrie echipa "Sheriff" din Moldova a ciștigat senzațional in deplasare echipa Real Madrid cu un scor de 2:1 in meciul din etapa a 2-a a grupelor Ligii Campionilor. Astfel, Sheriff a repetat succesul Juventus, Arsenal și Liverpool. Doar aceste cluburi au reușit anterior sa ciștige in primul…

- Datorita "Sheriff", Moldova a intrat in top trei privind valoarea coeficientului UEFA in acest sezon. In același timp, Sheriff a acumulat 15 puncte in ratingul coeficienților UEFA in acest sezon sau aproape de doua ori mai mult decit toate cluburile rusești (8.5). In ajun, Sheriff a invins Real Madrid…

- Site-ul UEFA considera ca victoria Sheriff la Santiago Bernabeu este cel mai șocant rezultat din istoria Ligii Campionilor. Dupa victoria incredibila a "Sheriff" impotriva Real Madrid, site-ul oficial al UEFA a reamintit alte rezultate șocante din istoria moderna a Ligii Campionilor. Helsingborg (Suedia)…

- Sheriff Tiraspol a marcat in poarta celor de la Real Madrid. Sheriff Tiraspol joaca in aceste clipe cel de-al doilea meci din grupele Ligii Campionilor. Tiraspolenii au intilnit celebrul club Real Madrid, Spania, in cadrul grupei D. Partida are loc la stadionul Santiago Bernabeu din Madrid. Real Madrid:…

- In ajunul meciului din deplasare al rundei de grup a Ligii Campionilor din sezonul 2021/22 cu Real Madrid, antrenorul principal al Sheriff, Iurie Vernidub și-a impartașit sentimentele pentru Meta-ratings.com.ua. "Pentru orice antrenor sa joace la Santiago Bernabeu din Madrid este un vis și eu nu fac…

- Sheriff Tiraspol este pregatita de super meciul cu Real Madrid din faza grupelor Ligii Campionilor. "Galben-negrii" au facut incalzirea pentru meciul de pe Santiago Bernabeu la Ternovca, acolo unde a jucat aseara cu Dinamo-Auto Tiraspol, transmite Noi.md cu referire la unimedia.info. In meciul din cadrul…

