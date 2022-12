Ieri, 22 decembrie 2022, mai noul președinte executiv al FC Petrolul Ploiești și tot un fost fotbalist al gazarilor, Claudiu Tudor (foto sus, in dreapta), s-a aflat in studioul postului de televiziune online central ProSport, alaturi de ex-arbitrul bucureștean Marius Avram (foto sus, in mijloc). Cei doi au raspuns intrebarilor polivalentei jurnaliste Carmen Mandiș (foto […]