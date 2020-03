Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz de transport persoane a luat foc in mers la intrarea in localitatea ieșeana Lețcani. Pasagerii au ieșit singuri din mașina, iar flacarile au fost stinse de pompieri. Microbuzul a luat foc in...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulația rutiera este oprita pe DN 28 Iași – Targu Frumos, intre localitațile Lețcani și Podu Iloaiei, județul Iași, dupa ce a izbucnit un incendiu la nivelul unui microbuz. Pasagerii din microbuz au reușit sa se autoevacueze,…

- Transportul judetean de persoane este jalnic la Iasi. Lipsa unei autogari moderne si acordarea de autorizatii unor companii care nu dispun de infrastructura necesara asigurarii unor conditii decente ii umilesc pe oamenii care au de ajuns din comune in municipiul Iasi si inapoi. Cei care au autoturisme…

- Un numar de 11 persoane au fost ranite dupa ce un microbuz cu calatori s-a rasturnat in afara carosabilului, miercuri dimineata, pe DN 38, la intrarea in Topraisar dinspre localitatea Amzacea. La fata...

- Persoanele ranite, miercuri, in urma ciocnirii a doua trenuri in gara Ploiesti triaj sunt evaluate medical la fata locului. Potrivit ultimului bilanț, sunt 11 raniți, intre care și mecanicii celor doua garnituri, iar o femeie a fost preluata de elicopterul SMURD.Conform informațiilor pe care…

- Oficialii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au anuntat ca in dupa-amiaza zilei de luni, 16 decembrie, un accident de circulatie grav a avut loc pe raza localitatii Scurtu Mare, din judetul Teleorman.