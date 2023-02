La un pas de tragedie. Un etaj al unui cămin studențesc din Timișoara s-a umplut de fum. Zeci de tineri, evacuați 55 de tineri, aflați intr-un camin din Timișoara, s-au evacuat inainte de venirea pompierilor, dupa ce un etaj s-au umplut de fum. Din fericire, nu au existat victime. O persoana s-a intoxicat ușor cu fum și a primit ingrijiri medicale la fața locului, dupa ce a refuzat sa fie transportata la spital. Apelul la 112 a fost facut la ora 22.46 Ieri, in jurul orei 22.46, la numarul de urgente 112 a fost semnalata prezenta fumului intr-un camin studentesc de pe strada Regiment 13 Calarasi din Timisoara, in apropiere de centrul orasului, unde se afla un camin studentesc al Universitatii de Medicina si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Un numar de 55 de persoane s au autoevacuat, iar una a primit ingrijiri medicale, miercuri seara, dupa ce etajul al treilea al unui camin studentesc din Timisoara a fost inundat cu fum. In urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112 din data de 01.02.2023, ora 22:46, am fost solicitati sa intervenim in urma…

- In urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112 din data de 01.02.2023, ora 22:46, pompierii au fost solicitați sa intervina in urma unui incendiu produs in Timișoara, pe strada Regiment 13 Calarași. A fost alertat Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara și trimiși la locul intervenției 15 pompieri cu o autospeciala…

- Panica intr-un camin studentesc si intervetie rapida a salvatorilor. Totul s-a petrecut miercuri noaptea in Timisoara. In urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112 din data de 1 februarie, ora 22:46, ISU Timis a intervenit in urma unui incendiu produs in Timișoara, pe strada Regiment 13 Calarași. A fost…

- Pompierii militari au intrat in alerta, astazi, ora 22:46, in urma unui apel la 112 cand au fost solicitați sa intervina in urma unui incendiu produs in Timișoara, pe strada Regiment 13 Calarași. ”A fost alertat Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara și trimiși la locul intervenției 15 pompieri cu o autospeciala…

