Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 35 de cetateni ucraineni a luat foc luni, pe podul peste Dunare de la Braila, soferul si pasagerii reusind sa se autoevacueze la timp. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, incendiul a izbucnit la autocar pe podul peste Dunare Braila – Tulcea. Soferul si cei…

- Doua persoane, soț și soție, și-au pierdut viața dupa ce un autocar de pe ruta Chișinau-Kiev, cu 19 pasageri la bord, s-a ciocnit cu automobilul lor. Despre aceasta a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgența.

- Un accident grav s-a produs, luni, 17 iunie 2024, intre un TIR si un autocar cu 56 de calatori, cetațeni ucraineni, la trecerea cu calea ferata de pe E 87, intre județul Constanța și județul Tulcea. A fost activat Planul Roșu de intervenție. UPDATE: Luni, 17 iunie 2024, in jurul orei 03.20, polițiști…

- Accidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni intre localitațile Tariverde si Baia, la trecerea cu calea ferata, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Doborgea, relateaza News.ro. Autoritațile au activat planul roșu la ora 3.28.Coliziunea s-a produs intre un TIR și un autocar…

- Potrivit Inspectoratului judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU), in contextul avertizarii meteorologice de cod galben de vant, care a fost emisa pentru judetul Sibiu, pana in acest moment pompierii au fost solicitati sa intervina in cazul mai multor copaci prabusiti, dar si pentru indepartarea unor…