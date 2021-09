La un pas de tragedie! Telecabina din Bucegi s-a defectat în mers Salvamontiștii din Bușteni au intervenit de urgența pentru a salva aproximativ 20 de persoane aflate in telecabina din Bușteni, care s-a defectat pe traseu. Cabina a ramas suspendata in dreptul celui de-al treilea stalp, la o distanța de aproximativ 200 de metri, deasupra prapastiei. Oamenii au fost coborați in rapel, pe cabluri, cu ajutorul unei echipe a Salvamont Bușteni. Incidentul s-a petrecut duminica, 12 septembrie, la prima cursa a telecabinei din Bușteni, care transporta de regula angajați care lucreaza la diferite puncte de lucru de pe traseul Bușteni-Babele-Peștera. Au fost aproximativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

