La un pas de tragedie! Şofer ucrainean filmat când conduce în zig-zag pe Autostrada Soarelui. Ce alcoolemie avea Un sofer ucrainean a fost filmat cand conducea in zig-zag pe autostrada A2. Soferii au sunat la numarul unic de urgenta 112 si l-au urmarit pana ce politistii au reusit sa il opreasca. Totul s-a intamplat ieri, atunci cand mai multi soferi au observat TIR-ul condus in mod haotic pe autostrada. Oamenii au sunat la 112 si au anuntat Politia de faptul ca soferul ucrainean putea provoca in orice moment un dezastru, mai ales ca se afla la volanul unei autocisterne de transport produse petroliere. Soferii l-au urmarit pana ce politistii au reusit sa il traga pe dreapta pe sofer, intr-o parcare, ocazie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

