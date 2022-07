La un pas de tragedie: o mașină de teren aproape să ajungă în Dunăre, după ce drumul s-a surpat S-a intamplat duminica, pe un drum neamenajat ce duce la cunoscuta plaja Gostinu, din județul Giurgiu. Din fericire, șoferul, ajutat de oamenii din zona, a reușit sa salveze autoturismul. „Un autoturism a fost in pericol sa cada in apa Dunarii, dupa ce malul s-a surpat, in timp ce conducatorul auto se deplasa intr-o zona impadurita, in apropierea plajei Gostinu. Soferul a iesit imediat din masina si, ajutat de oamenii din jur, a legat masina cu o chinga de un copac, pentru a evita alunecarea in fluviu si a solicitat ajutorul autoritatilor”, se arata intr-un comunicat de presa, emis duminica de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

