- Tragedie in comuna Barbatești din județul Valcea. O copila de 12 ani a fost gasita moarta joi dimineața, cel mai probabil intoxicata cu monoxid de carbon. Fratele ei a fost dus cu ambulanța la spital, pentru ca se simțea rau.

- O femeie in varsta de 26 de ani din satul Caltuna, comuna Smeeni, a fost gasita sambata moarta si fiul ei, in varsta de sapte ani, se afla in stare grava la Spitalul judetean Buzau, din cauza intoxicarii cu monoxid de carbon de la soba potrivit Agerpres. Potrivit sefului Unitatii de Primiri Urgente…

