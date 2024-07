Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii aradeni au intervenit sambata, 20 iulie, pentru a stinge un incendiu aparut la un frigider aflat intr-un salon al unui centru pentru varstnici din localitatea Vladimirescu, iar cei sapte oameni aflați in interior au ieșit singuri și sunt in afara oricarui pericol.„La sosirea echipajelor de…

- In urma cu puțin timp, un accident rutier s-a petrecut, in localitatea Peștișu Mare. In urma incidentului a rezultat ranirea a patru persoane, din care doua, au fost transportate la spitalul din Hunedoara. Din primele informați venite de la ISU Hunedoara, in accident, au fost implicate trei mașini…

- In aceasta dimineața a izbucnit un incendiu la etajul doi al Clinicii de Pediatrie III din municipiul Cluj-Napoca. 22 de minori, 21 de parinți și 6 cadre medicale, evacuate. La misiune au fost alocate trei autospeciale cu apa și spuma, autoscara, doua echipaje SMURD. Pompierii din cadrul Detașamentului…

- Un incendiu s-a produs, in aceasta dmineata, intr-o camera tehnica a Clinicii de Pediatrie III din Cluj-Napoca. Focul nu s-a extins, dar s-au evacuat 22 de copii, dar si 27 de adulti – parinti si cadre medicale, potrivit News.ro. „Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au fost alertati in…

- Pompierii din Cluj au intervenit, vineri dimineata, pentru stingerea unui incendiu produs intr-o camera tehnica a Clinicii de Pediatrie III din Cluj-Napoca. S-au evacuat 22 de copii, dar si 27 de adulti – parinti si cadre medicale. ”Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au fost alertati…

- Incendiul a izbucnit vineri dimineața, 7 iunie, intr-o camera tehnica a Clinicii de Pediatrie III din Cluj-Napoca. Focul nu s-a extins, dar s-au evacuat preventiv 22 de copii, dar si 27 de adulti, a anunțat ISU Cluj.Potrivit pompierilor, incendiul s-a manifestat pe o suprafata de aproximativ 4 mp, doar…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care a afectat o casa situata pe strada Oașului din municipiu. Potrivit ISU Cluj, apelul de urgența a venit in jurul orei 00.45, iar la misiune au luat parte doua autospeciale, alaturi de un echipaj…

- Doua ore s-au luptat pompierii cu flacarile care au mistuit o casa noaptea trecuta. Totul ar fi pornit de la o țigara uitata aprinsa. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care a afectat o casa situata pe strada Oașului. Apelul de…