- Accidentul a avut loc aseara in jurul orei 22.00, transmite ISU Mureș. Autotrenul a parasit partea carosabila și a acroșat doua case de locuit, iar in urma impactului șoferul acestuia a ramas incarcerat și au fost afectate conducta de gaze naturale și electricitatea. Pompierii militari au intervenit…

- A fost un weekend negru pe sosele, pentru motociclisti, marcat de accidente rutiere grave. La Cluj, o femeie a murit dupa ce o masina a lovit o motocicleta si apoi a spulberat pietonii pe trotuar, in Iasi un motociclist a fost lovit si proiectat in alta masina, iar in Mures un barbat a murit lovit […]…

- Un accident spectaculos a avut loc in localitatea Sancraiu de Mures din județul Mureș. Un șofer s-a rasturnat cu mașina la marginea drumului, dupa ce a lovit doua autovehicule de mare tonaj. Martorii spun ca autoturismul circula cu viteza mare, iar la un moment dat soferul a pierdut controlul. A intrat…

In urma accidentului a rezultat decesul pietonului

La fata locului au intervenit pompierii militari de la Secția Sarmașu

- In aceasta seara, intre localitațile Ilieni și Craciunești, județul Mureș, a avut loc un grav accident de circulație in care un autoturism s-a izbit frontal de un autotren. In urma impactului devastator, o persoana a ramas incarcerata. Din nefericire aceasta a suferit leziuni incompatibile cu viața.…

- Ciprian Dobre: "pe Campie, oamenii sufera de sete și animalele mor de sete la propriu" Ciprian Dobre, candidat la președinția PNL Mureș, a atacat, intr-o conferința de presa susținuta la inceputul acestei saptamani o problema care a fost ridicata de membrii liberali in timpul campaniei electorale interbe.…

- Aproape 300 de decese se afla in analiza la DSP Mureș incepand cu aprilie 2021, ca urmare a adreselor Centrului Național de Supraveghere și Boli Transmisibile. Analiza a fost solicitata de Ministerul Sanatații din cauza unui numar mai mic de decese raportat de catre spitale in aplicația informatica…