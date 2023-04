Stiri pe aceeasi tema

- A fost activat planul roșu de intervenție, dupa ce doua autocare s-au ciocnit in Sibiu! In ele se aflau 90 de elevi și adulți și circulau in zona Poiana Bradului. In urma impactului, 33 de copii și 7 adulți au avut nevoie de ingrijiri medicale și cașiva dintre ei au fost transportați la spital.

- Un grav accident rutier s-a produs miercuri seara, 26 aprilie, pe DN 1, in județul Sibiu, unde a avut loc o coliziune intre doua autocare care transportau aproximativ 90 de copii cu varste intre 15 și 18 ani. ISU Sibiu intervine de urgența pe DN1 la Hula Bradului, la un accident rutier intre doua…

- Plan roșu de intervenție miercuri seara la Sibiu, dupa un accident in care au fost implicate doua autocare pline cu elevi. 90 de persoane se aflau in cele doua mijloace de transport, dar niciuna nu a fost grav ranita. 20 dintre copii au fost duși la spital pentru verificari, iar alții au suferit atacuri…

- Accident grav in Sibiu! Doua autocare s-au ciocnit pe DN 1. Din primele informații sunt implicate aproximativ 90 de persoane minore.A fost activat planul roșu de intervenție. Un accident grav a avut loc pe DN1 la Hula Bradului, acolo unde doua autocare s-au ciocnit. In accident sunt implicați aproximativ…

- Informație de ultima ora din județul Sibiu. Doua autocare in care se aflau aproximativ 90 de persoane au fost implicate intr-un accident rutier, in urma caruia a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Potrivit primelor informații, pasagerii erau minor cu varste cuprinse intre 15-18 ani. Accident intre…

- PLAN ROȘU de intervenție dupa un ACCIDENT intre doua autocare care transportau 90 de copii minori Un accident rutier grav a avut miercuri seara pe DN1, la Hula Bradului, intre doua autocare care transportau 90 de copii minori. A fost activat planul roșu de intervenție. La locul accidentului a intervenit…

- Accident intre doua autocare cu elevi și profesori, la Sibiu. A fost activat PLANUL ROȘU de intervenție ISU Sibiu intervine de urgența pe DN1 la Hula Bradului, la un accident rutier intre doua autocare. A fost activat planul roșu de intervenție, anunța autoritațile. Din primele informații sunt implicate…