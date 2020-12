La un pas de tragedie din cauza unei amenzi: Un tânăr a amenințat poliția că se sinucide Un tanar era la un pas de tragedie din cauza unei amenzi. Un barbat in varsta de 28 de ani a amenințat ca se arunca de pe bloc din cauza unei sancțiuni pe care a primit-o pentru nerespectarea carantinei. Incidentul a avut loc azi-noapte, in municipiul Constanța. Reamintim ca acest oraș a fost plasat sub carantina. „Azi-noapte, in jurul orei 2,00, politisti din cadrul Sectiei 5 au fost sesizati, prin apel la 112, despre faptul ca o persoana ar tulbura ordinea si linistea publica si ar ameninta ca se va arunca de pe terasa unui bloc din municipiul Constanta. La fata locului au ajuns negociatori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

