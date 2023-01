La un pas de TRAGEDIE! Autocar cu 52 de oameni, răsturnat lângă Cluj. Doar 2 oameni au cerut consult medical Un autocar cu 52 de persoane a fost implicat, vineri, intr-un accident rutier, in localitatea Jucu, doua persoane solicitand consult medical."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier in urma caruia un autocar a iesit in afara partii carosabile. In momentul sosirii echipajelor operative la fata locului ocupantii erau iesiti din autocar, iar pana acum doua persoane au solicitat consult medical. La fata locului sau deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare si trei ambulante SMURD. Nu a fost declansat planul rosu de interventie, deoarece… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

