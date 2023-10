La un pas de război internațional. Israelul a atacat Libanul Armata israeliana spune ca ataca teritoriul libanez ca raspuns la tirurile antitanc care au vizat un post militar israelian. rmata israeliana afirma ca o racheta a fost trasa din Liban spre un post militar israelian de la granița. Racheta antitanc a lovit in apropiere de satul Arab Al-Aramshe, a precizat IDF – la celalalt capat al țarii de unde Hamas și-a lansat atacurile. Nu este prima data cand au izbucnit violențe la granița cu Libanul in ultimele zile. Hezbollah – care este susținuta de Iran – a lansat rachete asupra Israelului de cand Hamas și-a inceput asaltul. The post La un pas de razboi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

