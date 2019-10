La un pas de o TRAGEDIE: Trei copii au fost atacați de un câine chiar în sala de clasă a unei școli Trei copii din Reșița, județul Caraș-Severin, toți cu varsta de 12 ani, au fost atacați și raniți joi, in timp ce se aflau la școala, de un caine lasat liber de proprietar, care a ajuns pana in sala lor de clasa. Jandarmii din Caraș-Severin au fost anunțați joi, prin apel la 112, ca un caine a reușit sa intre intr-o școala gimnaziala din orașul Reșița, informeaza mediafax.ro. Citește și: Rareș Bogdan: In secunda in care vom avea guvernul valid sper din tot sufletul sa nu treaca mai mult de 48 de ore pentru a schimba toti prefectii si subprefectii La fața locului jandarmii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Trei elevi in varsta de 12 ani au fost atacați și mușcați de un caine chiar in sala lor de clasa! Incidentul deosebit de grav a avut loc joi dupa-amiaza la o școala din Reșița, a notat pressalert.ro. Un barbat și-a lasat cainele liber, iar acesta a navalit peste copii in sala lor de clasa, mușcandu-i…

