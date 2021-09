La un pas de o tragedie: s-a prăbușit o parte din tavanul Secției 3 de Poliție din Capitală O porțiune de tencuiala s-a desprins din tavanul imobilului in care se afla Secția 3 de Poliție București. Nu a fost ranita nicio persoana, insa este nevoie de reparații. Secția va fi mutata intr-o cladire inchiriata. Potrivit Poliției Capitalei, miercuri, in interiorul cladirii in care funcționeaza Secția 3 Poliție, un fragment de tencuiala s-a desprins din tavan. Nu a fost ranita nicio persoana. Sediul Secției 3 Poliție este vizat de un proiect de modernizare prin BIRD. „S-a efectuat deja expertiza tehnica și studiul de fezabilitate, in anul 2020. Ulterior a fost depus… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

