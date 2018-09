La un pas de moarte după ce l-a călcat tramvaiul în Tătăraşi Tramvaiul, care avea inca o viteza destul de ridicata, l-a agatat cu partea din fata, barbatul ajungand sub tramvai, dar nu a ajuns la roti ca sa fie ranit si mai grav. In orice caz, medicii de la Spitalul „Sf. Spiridon" l-au tratat pentru un traumatism cranio-cerebral cu pierderea cunostintei, mai multe plagi cu excoriatii la nivelul fetei si antebratului drept. „Avea marca traumatica periombilicala de la partea din fata a tramvaiului, care este (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

