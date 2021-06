La un pas de moarte din cauza energizantelor. Câte doze a băut un bărbat timp de un an Un englez de 55 de ani a povestit cum, in urma cu 6 ani, era sa moara din cauza bauturilor energizante. El susține ca in acea perioada lucra foarte mult și, pentru a face fața programului de munca, apela la astfel de bauturi pe care le cumpara cu baxul, devenind un consumator impatimit. Dupa un an, barbatul a facut infarct și a ajuns la spital, deși nu consuma alcool și nu era fumator. Medicii i-au spus ca problema de sanatate i se trage de la consumul excesiv de energizante. Englezul a renunțat la ele, dar dupa ce a surprins-o pe fiica sa de 10 ani consumand o astfel de bautura, barbatul cere… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Ucrainei in Thailanda a fost gasit mort, duminica, pe insula Koh Lipe, aflata in sudul tarii, unde se afla in vacanta cu fiul sau, potrivit politiei thailandeze. Cauza decesului este deocamdata necunoscuta, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Doi baimareni au trecut pe langa moarte, ieri dupa amiaza, cand mașina in care se aflau a luat foc pur și simplu in mers. Polițiștii din Ocna Șugatag au fost cei care au fost alertați cu privire la faptul ca o autoutilitara participanta la trafic a luat foc la coborarea dinspre Cavnic spre Budești. …

- Elena Merișoreanu trece prin clipe dificile din cauza problemelor de sanatate. Cunoscuta interpreta are nevoie urgenta de operație, potrivit medicilor. Elena Merișoreanu are grave probleme de sanatate Elena Merișoreanu va fi operata de urgența din cauza faptului ca are pietre la fiere. Medicii i-au…

- Barbatul avea 49 de ani și era din Republica Moldova. Acesta locuia impreuna cu soția in orasul Galati, intr-un apartament inchiriat. Saptamana trecuta, el si sotia sa s-au simtit rau si au aflat ca s-au infectat cu virusul SARS CoV 2, conform rezultatului unui test PCR RT, relateaza Adevarul. Potrivit…

- Sefi de sectie de la Institutul Oncologic Bucuresti au adresat conducerii institutiei o nota in care reclama lipsa citostaticelor. Ei avertizeaza, potrivit HotNews, in legatura cu „imposibilitatea actului medical corect”. Managerul instituției, Bogdan Tanase, explica situatia prin numarul mare de pacienti…

- Celei 9 oi gasite vineri, 16 aprilie, aruncate pe un camp de langa Carei, au murit in urma unei intoxicatii cu porumb verde, reiese din ancheta specialistilor. In urma examinarii s-a stabilit ca acestea se afla in stare avansata de putrefacție, fiind decedate de aproximativ șase luni. Cauza probabila…

- Barbatul din Pitesti, care a murit dupa ce a fost pus la pamant de politisti, a fost asfixiat, a anunțat, duminica, medicul legist care a facut autopsia. Moarte a fost violenta, barbatul a murit asfixiat in urma comprimarii parților moi ale gatului și ale toracelui. De asemenea, medicul legist susține…