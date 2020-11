Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de Formula 1 Haas a anuntat ca pilotul Romain Grosjean, care a suferit un accident in primul tur al Marelui Premiu al Bahrainului, va ramane in aceasta noapte in spital, potrivit news.ro. Grosjean a fost transportat la spitalul BDF dupa accident, unde i s-au facut investigatii si s-a…

