La un pas de dezastru. Un tânăr a plecat cu o locomotivă lăsată nesupravegheată în stație la Medgidia Situație incredibila in Romania. Un tanar de 20 de ani s-a urcat, miercuri, intr-o locomotiva nesupravegheata și a plecat cu ea la plimbare, scrie ClubFevoriar.ro. Locomotiva ar fi putut oricand sa intre pe linia de circulație a unui alt tren de calatori sau marfa. Din fericire, incidentul s-a incheiat fara victime. Incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, […]

