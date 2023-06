Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie evitata in ultima clipa pe calea ferata din Romania: Doua marfare cu incarcatura periculoasa au fost la un pas de a se ciocniDoua marfare, unul incarcat cu motorina, cellalt incarcat cu ingrasaminte chimice, au fost la un pas de a se ciocni, joi, in gara din Sighisoara, dupa ce unul dintre…

- CFR face precizari dupa ce un tanar a plecat la drum cu o locomotiva in stația Medgidia: mecanicul nu a anunțat in scris remizarea locomotivei.Trenul privat de marfa a sosit in stația CF Medgidia in data de 9 mai 2023, la ora 21.15, la linia 10, stația Medgidia fiind stație terminus, vagoanele urmand…

- In jurul orei locale 00:45 (22:45 GMT), in statia de metrou Gaite, situata in al XVI-lea arondisment al capitalei, "doua persoane au coborat din proprie initiativa pe sine si au fost loviti de garnitura care venea in statie", informeaza Compania de transport public din capitala Frantei (RATP) pentru…

- O cantitate impresionanta de ingrașaminte chimice cu azotat de amoniu a fost reținuta de polițiștii salajeni. Totul s-a intamplat ieri, 20 aprilie. Polițiștii Biroului Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au acționat in cadrul acțiunii naționale…

- Un șofer de 39 de ani a fost scos fara viața din epava autoturismului sau, vineri dupa-amiaza, pe o șosea din Germania. Surpriza salvatorilor a fost insa sa gaseasca in mașina distrusa o punga plina cu bani, scrie cotidianul Bild . Potrivit poliției, accidentul a avut loc pe drumul federal 62, in direcția…

- INCIDENT RUTIER… Incident rutier la Barlad, pe DE 581, in aceasta dimineața, fara victime. Detașamentul de pompieri Barlad intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanța SMURD tip B2 și echipaje specializate, pentru asigurarea masurilor PSI și…

- Joi, 16 martire 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un barbat de 44 de ani, din comuna Valea Lunga, care oferea spre vanzare ingrașaminte chimice, pe baza de azot, fara a deține autorizație in acest sens și fara ca cei 50 de saci sa fie depozitați in mod corespunzator. Fața de…

- Barbat din comuna Valea Lunga, cercetat de polițiști dupa ce a incercat sa vanda ilegal ingrașaminte chimice. Ce amenda a primit Un barbat din comuna Valea Lunga este cercetat de polițiști dupa ce a incercat sa comercializeze ilegal ingrașaminte chimice. Potrivit IPJ Alba, la data de 16 martire 2023,…