- Raed Arafat, șeful DSU, a vorbit joi seara, intr-o intervenție la Antena 3 despre propunerea INSP privind instituirea carantinei in Capitala si judetul Ilfov. Șeful DSU a transmis ca in opinia sa, carantinarea acestora este greu de implementat, fiind vorba despre 3-4 milioane de oameni și cea mai importanta…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat joi, la Antena 3, ca in opinia sa Capitala nu va fi carantinata pentru ca e greu de realizat acest lucru fara armata, dar in schimb ar putea aparea noi restricții. In urmatoarele 48 de ore, autoritațile vor lua o decizie referitoare la situația din București unde…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode a declarat, joi, ca Ordinul dat recent spune foarte clar ca este obligatoriu sa porti masca in toate spatiile deschise unde incidenta cumulata la 14 zile depaseste 6 la mia locuitori, fiind vorba de spatiile aglomerate. El a explicat ca, daca esti singur pe strada poti…

- Raed Arafat i-a raspuns Avocatului Poporului, Renate Weber, cea care a spus ca suspendarea internarilor și a operațiilor non-urgente, anunțata de șeful DSU pe 4 octombrie, va avea „consecințe dezastruoase asupra pacienților” . Directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat…

- Șeful DSU,Raed Arafat, a afirmat luni seara, 4 octombrie, ca nu recomanda impunerea carantinei, pentru ca ar avea ”un impact major”. Municipiul Bucuresti a trecut de rata de infectare de 9,6 la mie. ”Nu s-a pus problema Capitalei sa intre in carantina. Se iau masuri, dar se evita carantinarea unei Capitale,…

- Scolile sunt in pericol de a se inchide in mai puțin de trei saptamani, in Capitala, daca rata de infectare cu coronavirus ajunge la sase cazuri la mia de locuitori. Anuntul a fost facut ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, potrivit Antena3. „Cu privire la Bucuresti, in care in luna august rata de…

- Dupa o zi caniculara, Romania a fost vizata de un cod galben de furtuni violente. Miercuri seara, vijeliile au facut ravagii in mai toata țara. In București, doi oameni au fost raniți dupa ce o antena GSM, inalta de peste 10 metri, s-a prabușit peste doua case. Capitala și județul Ilfov au fost, aseara,…

- Florin Cițu a avut, marți, o serie de discuție cu Raed Arafat, șeful DSU, in care a fost analizat calendarul relaxarilor masurilor anti-covid de la 1 august. Prim-ministrul a spus ca nu scapam de masca in interior deocamdata. „Relaxari, nu restricții. Nu scapam de masca in interior deocamdata. Ora de…