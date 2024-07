La un cunoscut festival din Slovacia, un cort s-a prăbușit peste oameni Un cunoscut festival din Slovacia a fost anulat dupa ce, in timpul unei furtuni, un cort s-a prabușit peste oameni. Zeci de persoane se aflau in cort in momentul in care acesta a fost doborit de vintul puternic. 12 au fost ranite, iar 8 dintre acestea au ajuns la spital cu rani la cap și miini. Din cauza vremii, concertele care erau programate aseara au fost anulate, transmite Digi24. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

