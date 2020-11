Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de medici de la Institutul Clinic Fundeni s-a deplasat miercuri noapte la Constanta pentru a preleva organele unei femei aflate in moarte clinica in urma unui accident rutier. Inima si plamanii au ajuns in strainatate, in contextul in care un roman care a asteptat ani bun un transplant de plamani…

- Mii de manifestanți au ieșit sambata pe strazile Parisului pentru a protesta impotriva unei noi legi propuse care ar interzice difuzarea imaginilor personalului de poliție, scrie Euronews . Protestatarii s-au adunat pe Esplanada Drepturilor Omului la Trocadero, scandand „Libertate!” și purtand pancarte…

- Mii de manifestanți au ieșit sambata pe strazile Parisului pentru a protesta impotriva unei noi legi propuse care ar interzice difuzarea imaginilor personalului de poliție, scrie Euronews . Protestatarii s-au adunat pe Esplanada Drepturilor Omului la Trocadero, scandand „Libertate!” și purtand pancarte…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este urgent ca Europa sa reformeze sistemenul de frontiera deschisa al spatiul Schengen in lumina atacurilor teroriste recente.Citește și: Marcel Ciolacu a explodat la adresa lui Ludovic Orban: ‘V-ati batut joc de oameni! Ati scos batranii care…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi, intr-o vizita in zona de frontiera Perthus, in Pyrenees-Orientales, o dublare a efectivelor fortelor de control la frontierele Frantei - de la 2.400 la 4.800 -, in lupta impotriva amenintarii teroriste, traficurilor si migratiei ilegale, relateaza…

- „Inca nu am ajuns sa alegem, dar sa stiti ca nu suntem departe si numai gandul acesta pe mine, cel putin, ma terifiaza. Sunt coplesit de gandul ca poate va trebui la un moment dat, sa aleg intre viata si moarte. Pana in momentul de fata am avut inca posibilitatea sa trimit pacientii care sunt grav…

- Florin Cițu, ministrul Finanțelor Publice, a anunțat, pe Facebook, ca a trimis la DNA primul raport finalizat la Primaria Capitalei. Cu cateva ore mai devreme, ministrul Finantelor a anuntat, tot pe Facebook, ca suma totala pe care inspectorii din Ministerul Finantelor au calculat-o, in urma controlului…

- „Accentuez de fiecare data, important e sa nu ne imbolnavim. Cand ne-am imbolnavit, la ora actuala, s-ar putea ca peste o zi – doua, sa fii bolnav, sa ai nevoie de internare și sa nu mai ai unde sa te internezi. Nu avem ce face, persoana respectiva va ramane acasa și nu va putea beneficia de tratament.…