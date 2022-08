Stiri pe aceeasi tema

- Ocuparea orasului Kabul, capitala Afganistanului, de catre fortele talibane in urma cu exact un an, pe fondul deciziei SUA de retragere a trupelor, a marcat inceperea declinului popularitatii presedintelui Joseph Biden, arata o analiza realizata de site-ul Axios.com, relateaza Mediafax. Fii…

- Presedintele democrat american Joe Biden i-a criticat marti pe cei care ''cauta puterea'', fata de cei ce pledeaza pentru unitate, reactie venita dupa ce predecesorul si adversarul sau republican Donald Trump a sugerat ca perchezitiile efectuate la resedinta sa de la Mar-a-Lago fac parte dintr-o actiune…

- Dupa retragerea trupelor aliate din Afganistan, regimul taliban care a preluat puterea l-a invitat la Kabul pe liderul organizației teroriste, pe care l-a cazat intr-o vila in care locuisera mai mulți contractori straini, inclusiv un american, scrie The Guardian . Balconul in care a fost ucis liderul…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat, in direct, la televiziune, luni, moartea liderului Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in noaptea de sambata spre duminica in Afganistan intr-un atac cu drona. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Retragerea fortelor armate germane din Afganistan si misiunea de evacuare ce a urmat vor fi investigate de o comisie parlamentara de ancheta, a decis Parlamentul german vineri dimineata, informeaza dpa preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Trupele ruse ar putea organiza atacuri cu „steagul fals” in jurul Donețkului. Analistii sugereaza ca actiunile pro-ucrainene in teritoriile ocupate temporar impiedica planurile Rusiei de anexare si control administrativ pe scara larga. Acesta este scris de Institutul American pentru Studiul Razboiului…

- Razboiul impotriva Ucrainei, declanșat de Putin pe 24 februarie, i-a șocat pe occidentali: cum mai sunt posibile asemenea grozavii pe continentul european in 2022? De ce sunt atat de cruzi soldații ruși in teritoriile ocupate și, mai ales, cum pot fi rușii de acasa atat de confortabili cu zecile…