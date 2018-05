Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Judecatoriei Sectorului 2 au decis sa puna sechestru asigurator pe averea medicului și pe banii clinicii private unde lucra, pana la valoarea sumei de 60.000 de euro, in dosarul in care se judeca moartea fotbalistului Patrick Ekeng. Decizia poate fi contestata.„Dispune luarea masurilor…

- Conducerea statului continua ceea ce sindicatele din invatamant numesc „cea mai mare bataie de joc din istoria invatamantului romanesc". La finalul lunii aprilie a intrat in vigoare Legea 95/2018 care priveste „adoptarea unor masuri in domeniul finantarii invatamantului", prin care sumele restante pe…

- Continua ancheta in dosarul in care este cercetat afaceristul italian Nicola Inquieto, care detine firmele Daniela Constructii, Italy Constructii, Vitality Spa si o cafenea. In continuarea cercetarilor privind cetateanul italian banuit de spalare de ...

- Familia celebrei cantarețe Ionela Prodan este devastata. Moartea interpretei a dus tristețe tuturor celor care au cunoscut-o și indragit-o.Totuși, dupa aceasta cumplita veste, membrii familiei vor avea de discutat problema delicata a imparțirii averii artistei. Declarația de avere a artistei arata ca…

- Liviu Arteni si-a facut pentru prima oara apariția la televizor, dupa moartea regretatei femei de afaceri. Fostul soț al Israelei Vodovoz a venit la "Agenția vip" și a spus adevarul despre averea regretatei sale sotii, dar si ce mostenire i-a lasat, de fapt, femeia de afaceri.

- O noua veste proasta pentru fratii Ioan si Victor Becali! Cei doi, reincarcerati dupa sentinta din dosarul "Mita pentru judecatoare", trebuie sa achite o suma urisa la ANAF.Citeste si: Surpriza DE PROPORTII pentru Simona Halep: Antrenorul Serenei Williams vine cu previziuni NEASTEPTATE…

- Prietenii fotbalistului de la Știința Godinești, care a murit in urma unui accident rutier produs pe raza orașului Tismana, au realizat un filmulet in memoria lui Nicolae Bivolaru. Pe pagina lui de Facebook, internauții sunt intampinați cu mesajul: „Speram ca aceia care l-au iubit pe…

- Medicul Mihai Lucan poate profesa la stat. Judecatorii l-au plasat sub control judiciar. Pe 3 februarie, judecatorii au decis prelungirea masurii arestului prventiv in cazul chirurgului Mihai Lucan cu inca 30 de zile . Medicul Mihai Lucan se afla in arest la domiciliu , din data de 12 ianuarie 2018.…