La un an de la dezastru, legi la fel de nemiloase

Stiri pe aceeasi tema

- • Pensionari prahoveni care si-au urmat copiii in afara tarii isi primesc veniturile lunare in valuta • Beneficiarii nerezidenti aflati in plata au obligatia de a transmite anual un… „certificat de viata”! N. Dumitrescu La nivelul Casei Judetene de Pensii Prahova, conform celei mai recente centralizari,…

- Magazinele din Romania au la vanzare lamai aduse din Turcia, tratate cu substanțe periculoase, care pot produce cancer, avertizeaza Asociația Pro Consumatori. Organizația – certificata de Guvernul Romaniei in anul 2005 ca fiind de utilitate publica- a desfașurat o ancheta in urma solicitarilor de informare…

- ​​Într-o scrsioare deschisa transmisa marți, 22 septembrie, inclusiv catre Comisia Europeana, furnizorii de internet membri ai ANISP i-au cerut președintelui Klaus Iohannis sa nu promulge legea care ar permite numirea unor politicieni în fruntea ANCOM, autoritatea care reglementeaza piața…

- Asociația Centrul Romano de Studii și Dezvoltare Sociala a transmis catre Curtea Constituționala a Romaniei un Memoriu Amicus Curiae, ca urmare a formularii de catre Guvernul Romaniei a obiecției de neconstituționalitate impotriva Legii privind meșteșugarii tradiționali din Romania, adoptata de Parlamentul…

- Ministrul ceh al Sanatatii, Adam Vojtech, a anuntat ca guvernul va impune de joi obligativitatea de a purta masa in interior pe intreg teritoriul tarii. Numarul de infectari in Cehia, pentru o zi, a ajuns la un nivel record, de 1.164, potrivit Agerpres. „Am convenit cu expertii ca vom introduce obligativitatea…

- Suporterii celor mai importante echipe de fotbal din Romania au trimis o scrisoare deschisa Guvernului prin care solicita reluarea meciurilor cu spectatori. Suporterii arata ca vor accepta masurile de siguranța și faptul ca, in prima faza, meciurile se vor desfașura cu un numar limitat de oameni in…