La un an de la declansarea conflictului din Ucraina: Aproximativ 600.000 de cetateni ucraineni au tranzitat Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea

- Un an de la declanșarea razboiului. Peste 660.000 de cetateni ucraineni au intrat prin punctele de frontiera cu R. Moldova Ca urmare a declanșarii conflictului militar din Ucraina, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au fost dispuse masuri graduale de intarire a dispozitivului…

- In data de 22 februarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.616 persoane, cu 249 autoturisme. Din cele 1.616 persoane, 1.093 sunt cetațeni ucraineni. In același interval orar, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar…

- In data de 13 februarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.351 persoane, cu 214 autoturisme. Din cele 1.351 persoane, 946 sunt cetațeni ucraineni. In același interval orar, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar…

- In data de 12 februarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 827 persoane, cu 154 autoturisme. Din cele 827 persoane, 516 sunt cetațeni ucraineni. In același interval orar, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar Valea…

- In data de 7 februarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.468 persoane, cu 219 autoturisme. Din cele 1.468 persoane, 1.095 sunt cetațeni ucraineni. In același interval orar, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar…

- In data de 5 februarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 870 persoane, cu 169 autoturisme. Din cele 870 persoane, 584 sunt cetațeni ucraineni. In același interval orar, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar Valea…

- In data de 4 februarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.359 persoane, cu 217 autoturisme. Din cele 1.359 persoane, 963 sunt cetațeni ucraineni. In același interval orar, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar…

- In data de 24 ianuarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.353 persoane, cu 219 autoturisme. Din cele 1.353 persoane, 962 sunt cetațeni ucraineni. In același interval orar, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar…