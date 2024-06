Sambata, 15 iunie, de la ora 20.00, TVR Cultural ii invita pe telespectatori la concertul extraordinar „O noapte europeana”, susținut de Filarmonica din Viena, sub bagheta dirijorului Riccardo Muti. In 9 mai 2024, pentru prima data in istorie, Filarmonica din Viena, sub conducerea lui Riccardo Muti, a concertat in padurea Waldbuhne din Berlin. Sub titlul „O noapte europeana”, lucrari alese ale compozitorilor europeni au fost interpretate, pentru a marca Anul European 2024. Filarmonica din Viena, sub bagheta dirijorului Riccardo Muti a cantat pentru prima data in acest spațiu in aer liber, concertul…