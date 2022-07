Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1 iulie – 31 august, Tribunalul Maramureș și celelalte instanțe arondate se afla in vacanța judecatoreasca. Program de lucru cu publicul: Tribunalul Maramureș Arhiva Registratura: Luni-Vineri: 09.00-10.00 Biroul de informare și relații publice https://tribunalulmaramures.ro/solicitare-informatii…/…

- Curtea de Apel Iasi a hotarat mentinerea pedepselor cu inchisoarea, cuprinse intre 4 ani si 9 ani si 10 luni, decise in prima instanta de Tribunalul Iasi, pentru 9 membri ai unei grupari care obliga minori sa fure in Iasi si ParisComunicatul oficial DIICOT Urmare a comunicatelor din datele de 19.06.2017…

- Registratura, Arhiva și Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Tribunalului și Judecatoriei Arad vor lucra de luni pana vineri, de la 08:30 la 10:30, pe durata vacanței judecatorești.

- Direcția Naționala Anticorupție, precizari de ultima ora despre trimiterea in judecata a fostului primar al orașului Sighetu Marmației In referire la informațiile aparute in spațiul public, in care se acrediteaza in mod eronat ideea ca Direcția Naționala Anticorupție, in contextul desfașurarii unui…

- DNA – Serviciul teritorial Bacau a deschis un dosar penal pentru fapte de coruptie in legatura cu imprejurarile in care s-a reabilitat, modernizat si consolidat, precum si imprejurarile in care s-a redeschis circulatia rutiera pe podul prabusit de la Lutca, judetul Neamt. ‘Ca raspuns la solicitarile…

- DIICOT a anuntat joi ca a inregistrat 74 de dosare penale in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri si detinerea de droguri pentru consum propriu, fapte retinute in sarcina unor persoane care au participat la festivalul Saga din Capitala. „Urmare a interesului…

- Peste 21 de kilograme de bijuterii in valoare de aproximativ 5 milioane de euro au fost confiscate in urma celor 200 de perchezitii facute miercuri de politistii si procurorii din Calarasi.Oficial de la DIICOT Urmare a comunicatului din data 25.05.2022, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat…

- Procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de presedintele CJ Iasi, Costel Alexe, in dosarul „Baba-Alexe". Astfel, liderul liberalilor ieseni a capatat o noua calitate procesuala in acest caz, devenind din suspect, inculpat. De asemenea, in cazul lui Vlad Baba s-a extins urmarirea…