Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 37 de ani, din Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii, a adus pe lume 15 copii, insa nu se oprește aici. La doar trei luni de cand a nascut, ea a anunțat ca e din nou insarcinata.

- Doi copii cu varste de 10 și respectiv 13 ani au devenit parinți. Care sunt declarațiile fetei despre aducerea primului copil pe lume la o varsta atat de frageda? Parinți la 13 și 10 ani. Declarațiile mamei minore despre naștere Povestea a doi copii minori care au devenit recent parinți a șocat o lume…

- O femeie din Statele Unite ale Americii a povestit ca a nascut un copil, la varsta de noua ani, dupa ce a fost violata de un diacon. A ajuns sa se marite cu agresorul și sa mai nasca cinci copii, pana la 16 ani. Mama ei a invinuit-o pentru intreaga poveste. Acum, la 59 de ani, a povestit totul.

- Omul de baza al celui influent om de pe planeta, este vorba de Donald Trump, are in subordine și multe restaurante exclusiviste in incinta și pe terasele zgarie-norului. Insa, cand se dezbraca de responsabilitatea uriașa, pe proprietatea sa, intr-una din suburbiile de lux ale metropolei Chicago și-a…

- Candva, regizorul si actrita s-au iubit. O iubire ingropata, insa, printr-un razboi interminabil. Si azi se mai dau batalii intre ei, cea mai noua fiind prilejuita de proaspat lansata lui autobiografie. Apropos of Nothing“, mult asteptata carte de memorii a lui Woody Allen, a iesit chiar in pandemie,…

- 'Sergiu a fost prins la volanul unei mașini, deși nu are permis de conducere. Acum el s-a ales cu dosar penal. Sergiu a devenit cunoscut dupa ce a fost surpins in timp ce mergea, calare pe cal, prin centrul orașului, la maternitatea unde soția sa nascuse. Imaginile cu Sergiu Ciobotariu,…

- Echipajul SMURD din Punctul de Lucru Mociu a avut parte sambata de o intervenție mai deosebita. In jurul orei 16 s-a cerut ajutor prin 112 in comuna Camarașu, pentru a transporta o tanara in varsta de 20 de ani, gravida, aflata la termen, spre spitalul din municipiul Cluj-Napoca. Insa pe timpul transportului…

- Un ghemotoc de curaj, purtat pe brațe de un erou! Ciprian abia ieșise dintr-o tura draconica, de 24 de ore. N-a apucat sa puna capul pe perna, ca a primit un telefon: o viitura puternica punea zeci de vieți de vieți in pericol. N-a ezitat! S-a echipat și a fugit la treaba! Datorita lui, „o mama iși…