La Traviata, povestea celebrei curtezane din Paris, pe scena Operei Nationale Bucuresti Opera Nationala Bucuresti prezinta joi, 20 februarie 2020, incepand cu ora 18:30 spectacolul "La Traviata" de Giuseppe Verdi in regia si miscarea scenica a lui Paul Curran. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ciprian Teodorascu.



Spectacolul readuce in atentia publicului povestea emotionanta a unei curtezane care a trait in Parisul primei jumatati a secolului XIX - lea sub numele de Marie Duplessis si care a marcat existenta unor artisti precum compozitorul Franz Liszt si scriitorul Alexandre Dumas-fiul.



Acesta din urma, in semn de omagiu postum, a ales-o drept muza pentru

Sursa articol si foto: business24.ro

