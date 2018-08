La Transporturi, bani sunt, activitate nu

Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, acesta a subliniat ca in primul rand a cerut ca la rectificare sa nu se taie din bugetul alocat ministerului. "Ministerul Transporturilor a cerut in primul rand sa nu i se taie. Dupa care, a cerut de o maniera decenta in jur de 500 de milioane de lei pe proiecte, pentru ca si la…

- Aproximativ 200 de sindicalisti ai Uniunii Sindicatelor Libere (USL) Metrou picheteaza, marti, Ministerul Transporturilor in semn de protest fata de pierderea de 110 milioane de euro provocata Metrorex - potrivit liderilor sindicali - chiar de conducerea societatii de transport.

- Cele doua companii de stat din orașul Cugir, cu obiect de activitate in domeniul fabricarii armementului și a muniției, au avut in 2017 activitați profitabile. Impreuna, cele doua societați aflate in subordinea Ministerului Economiei au inregistrat o cifra de afaceri neta de circa 225 milioane lei (50…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Ministerul Transporturilor au convenit incheierea contractului de finanțare pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru «Drum de mare viteza Ploiești-Buzau»”.

- Romatsa, regia de stat care se ocupa cu dirijarea traficului aerian din Romania, a achizitionat servicii de asigurare a salariatilor in valoare de 39,07 milioane lei, fara TVA, de la Allianz-Tiriac, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Acordul-cadrul vizeaza…

- ♦ Ministerul Transporturilor a atras pana la aceasta data de la UE, in cadrul exercitiului financiar 2014-2020, 820 de milioane de euro. Insa ministrul de resort, Lucian Sova, spune ca lucrarile de infrastructura nu avanseaza pentru ca pe santiere sunt foarte putini oameni. Pe santiere…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, joi, ca „este greu sa construiesti in Romania cu muncitori foarte putini”, criticand faptul ca la proiecte de sute de milioane de euro lucreaza 1.500 de munctitori. „Eu descopar astazi ca este greu sa construiesti in Romania cu muncitori…

- Gabriela Muntean a absolvit facultatea de Management Economic din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti in anul 2004, iar din 2005 lucreaza pentru Cel.ro. Gabriela Muntean a fost responsabila cu infiintarea afacerii in primul an de functionare, a definit strategia de comert electronic, coordonand…