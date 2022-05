La Timișoara va avea loc prima ediție a SportFest In perioada 3 – 5 iunie 2022, Timișoara devine pentru trei zile capitala internaționala a sportului! Inițiata și organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș la Centrul Regional de Afaceri, SportFest este prima ediție din vestul țarii a unei manifestari dedicata sportului și vieții sanatoase. SportFest reunește atat producatori cat și comercianți de ... The post La Timișoara va avea loc prima ediție a SportFest appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

