- Cursurile la școala din Timișoara unde doi elevi au fost infectați cu noul coronavirus vor fi suspendate in perioada 9 - 11 martie. In clasa in care invața cei doi elevi, cursurile raman suspendate 14...

- Astazi, la Instituția Prefectului Timiș, a avut loc ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul județului Timiș... The post Cursuri suspendate la școala la care invața elevii cu coronavirus appeared first on Renasterea banateana .

- Cursurile de la Liceul Tehnologic Energetic din Campina cursurile au fost suspendate, dupa ce o eleva de 19 ani a fost dusa la spital cu suspiciune de coronavirus.Scoala a fost inchisa pentru o dezinfectie generala, dupa ce o eleva de 19 ani a fost internata cu suspiciune de coronavirus la Spitalul…

- Autoritațile județene iau masuri in cazul apariției unor cazuri de coronavirus și la Cluj, se pregatesc spații de carantina. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus, autoritațile naționale cu responsabilitați in gestionarea acestui tip de eveniment monitorizeaza permanent situația la nivel național și internațional. In acest moment, 26 de persoane se afla in…

- In Romania nu exista niciun caz confirmat de infectie cu coronavirus În acest moment, în România nu exista niciun caz confirmat de infectie cu coronavirus. Luni dimineata, 45 de elevi de la Liceul de Arta Regina Maria din Alba Iulia, care au fost în excursie…

- Epidemia de coronavirus nu are doar parți negative. Imagini care au aparut in spațiul public demonstreaza ca legaturile create intre bolnavi și salvatori sunt mai puternice ca niciodata: unii invața arte marțiale, alții danseaza pentru a ramane optimiști, anunța MEDIAFAX.Daily Mail a publicat…

- Medicii din Romania sunt in alerta dupa ce in ultimele zile s-au inregistrat numeroase cazuri de gripa. Mai mult de atat, cursurile din aproape 50 de școli din Capitala au fost suspendate parțial.